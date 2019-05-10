Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 254 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 254 milyon TL net kâr elde etti.

Kuveyt Türk'ten ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre banka ilk çeyrekte 254 milyon TL net kâr sağladı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre kârını yüzde 25,1 artıran Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 63 milyar 512 milyon TL'ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 6,5 artışla 50 milyar 921 milyon TL'ye ulaştırdı.

Öz varlıklarını 5 milyar 683 milyon TL, aktif büyüklüğünü ise 83 milyar 570 milyon TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.





- Şanghay Altın Borsası’na kabul edilen ilk Türk kurumu





Altın bankacılığında en geniş ürün yelpazesine sahip katılım bankası unvanına sahip Kuveyt Türk, 2019'da bir ilke daha imza atarak Çin'in Şanghay Altın Borsası'nın (Shanghai Gold Exchange, SGEI) 74 uluslararası üyesinden biri oldu. Kuveyt Türk, bu borsaya kabul edilen ilk Türk kurumu olmasının yanı sıra dünya genelinde de tüm katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştirdi.

Banka, Şanghay Altın Borsası’na üyeliği ile uluslararası piyasalarda işlem hacmini genişletmeyi ve 2018 yılında ulaştığı 450 milyon dolardan fazla altın ihracatının üzerine çıkarak Türkiye’nin ihracat rakamlarına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Ocak ayında ihracatı desteklemek ve ülkenin döviz girdisini artırmak amacıyla İhracat Destek Paketini açıklayan Kuveyt Türk, bu kapsamda ihracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksitte ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli fon kullandırıyor.

İhracatta kâr oranlarını düşüren Kuveyt Türk, fonları avroda aylık 0,34, dolarda ise aylık 0,48 kâr oranlarıyla kullandırıyor. Banka ayrıca, Turizm sektörünün hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla turizmcilere sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı imkânı sağlanıyor.

Kuveyt Türk yılın ilk çeyreğinde ayrıca banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alma imkânı sunan CebimPOS’a çoklu kullanıcı özelliğini ekledi.

Bankacılık sektöründe ilk ve tek olan bu özellikle işletme sahipleri, diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonuna uygulamayı yükleyerek POS cihazına ihtiyaç duymadan tahsilat yapabilmelerine olanak tanıyor. CebimPOS’un çoklu kullanıcı özelliğiyle sahada yoğun satış yapan ve yazarkasa POS kullanma zorunluluğu bulunmayan işletmelere büyük bir kolaylık sağlanıyor.





- Bir milyon Kuveyt Türk müşterisi dijitale geçti





Dijital dönüşüm, teknoloji ve müşteri memnuniyetini odağına alarak geliştirdiği projelerle sektöre öncülük eden Kuveyt Türk, ilk çeyrek itibarıyla dijital bankacılıkta bir milyon müşteriye ulaştı.

Şubelerde verdiği hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda sunan banka, bu sayede müşterilerinin fatura ödemelerinden hisse alım satımına kadar birçok işlemi, hiçbir işlem ücreti ödemeden kolayca yapmalarını sağlıyor. Kuveyt Türk müşterileri, bankacılık işlemlerinin yüzde 85’ini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor.





- "Sektörün üzerinde büyümeyi planlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı geçen 2018'in ardından yeni yılın ilk çeyreğini de büyümeyle kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2019 yıl sonu itibarıyla 85 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklüğe ve 1 milyar TL'nin üzerinde net kâra ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Uyan, şunları kaydetti:

"Toplanan fonlarda ve kullandırılan fonlarda sektörün üzerinde büyüme planlıyoruz. Yılın ilk çeyreğine dair rakamlar bu sonuçlara ulaşacağımızı gösteriyor. Reel ekonomiyi ve büyümenin finansmanını desteklemeyi sürdürüyoruz. Bireysel ve tüzel müşterilerimize yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için aracılık ettiğimiz altına dayalı kira sertifikası, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla başlattığımız ihracat destek paketi, turizm sektörüne destek olmak amacıyla işletmelere yönelik oluşturulan ayrıcalıklı finansman paketi gibi KOBİ'lere yönelik pek çok ürün ve hizmetimiz yalnızca yılın ilk üç ayında hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Bu dönem için belirlediğimiz öncelikler arasında leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmaları artırmak yer alıyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda aktif kalitemizi gözeterek NPL oranında sektörde en iyi performans gösteren bankalar arasında olmayı da hedefliyoruz."



