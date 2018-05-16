Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 203 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, bu yılın ilk çeyreğinde net karını 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon liraya yükseltti.

Kuveyt Türk, 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, banka, bu yılın ilk çeyreğinde net karını 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon TL’ye yükseltti. Kuveyt Türk'ün yılın ilk çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü yıl sonuna göre yüzde 7,6 artışla 42,9 milyar liraya, kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 11,8 artışla 42,4 milyar liraya ulaştı. Bankanın toplam aktifleri 60,7 milyar TL, öz varlıkları ise 4,8 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı bir yılın ardından 2018'in ilk çeyreğinde hedeflerini yakalayarak büyümelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk çeyrek itibarıyla yüzde 1,77 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranımız, sağlam ve disiplinli büyümemizin bir göstergesidir. Ekonomimize ve reel sektöre olan desteğimizi sürdürmek için uygun koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz. Yılın ilk 3 ayında toplamda 1 milyar 250 milyon lira tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdik. Müşteriye duyarlı hizmet modeli anlayışımızla şubelerimiz, internet şube, mobil şube, ATM ve XTM şube üzerinden verdiğimiz tüm hizmetleri, müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çeşitlendirmeye, yenilemeye ve artırmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca teknoloji ve inovasyon odağımızı kaybetmeksizin verimlilik çalışmalarını sürdürmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı, yeni şubeler açarak coğrafi kapsama alanımızı genişletmeyi, hem toplanan fonlarda hem de kullandırılan fonlarda 2017 yılında yakaladığımız başarılı performansımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz."