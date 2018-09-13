İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle "Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü" etkinliği düzenledi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı alanında yurt içinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Kuveyt Türk, Türkiye’nin iş diplomasisi örgütü DEİK ile iş birliğine giderek “Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Cezayir, Fas ve Tunus'tan temsilciler ile çok sayıda iş insanı ve firma temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğa dayalı ilişkiye vurgu yaparak, bu doğrultuda ticari ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini kaydetti.

Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasındaki toplam ticaret hacminin 20,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin stratejik hedef pazar ülkeleri arasında yer alan Afrika ülkeleriyle Kuveyt Türk olarak ilişkilerimizin gelişmesini son derece önemsiyoruz. Afrika ülkeleri ile bankamız müşterilerinin işlem hacimleri her geçen yıl artıyor. 2016’da bankamızın Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret hacmi 300 milyon dolarken, bu rakam 2017’de 400 milyon dolara, bu yılın ilk 6 ayında ise 260 milyon dolara ulaştı."

Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacimlerinin sürekli gelişerek son 3 yılda yüzde 49 artış gösterdiğini kaydeden Uyan, "Türkiye’nin Cezayir, Fas ve Tunus ile olan dış ticaret trendine baktığımızda, hacmin ihracat lehine olduğunu görüyoruz. Bankamızda da benzer bir durum söz konusu. Kuveyt Türk’ün Afrika ülkeleri ile toplam dış ticareti hacminde Cezayir, Fas ve Tunus’un payı ihracatta yüzde 32, ithalatta ise yüzde 25. Bu da, 3 ülkenin dış ticarette ne derece önemli bir yere sahip olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.





- "3 ülkedeki muhabir banka ağımızı genişleteceğiz"





Ufuk Uyan, 2018 yılında Fas, Cezayir ve Tunus’u stratejik ülkeler olarak belirlediklerini, bu ülkelerdeki muhabir banka ağlarını genişletmek ve Türkiye’nin dış ticaret hacmine olan katkılarını artırmak için muhabir banka ziyaretlerini ve firma görüşmelerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Uyan, 3 ülkenin Türkiye ile arasındaki ilişkide dış ticaretin yanı sıra iktisadi, ticari, finansal ve beşeri hususlara da bir Türk bankası olarak katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK’le iş birliğini artırarak ülke günü etkinliklerine devam etmeyi planladıklarını bildiren Uyan, "Ülkemizin stratejik öncelikleri ve '100 Günlük İcraat Programı' hedefleri kapsamında, bu gibi organizasyonlarla Türkiye’nin ilişkilerine, dış ticaret kabiliyetlerine ve tarihsel bağlarına mütevazı bir katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.





- "Afrika ile ticaretimizin hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"





DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler de şunları kaydetti:

"DEİK olarak Kuzey Afrika ile var olan köklü ekonomik ve ticari ilişkimizi uzun soluklu, tüm alanlarda ve her seviyede güçlendirmek öncelikli stratejik hedeflerimizdendir. Kuzey Afrika ülkeleri Türkiye için önemli bir konuma sahiptir. Gerek temin edilen petrol ve doğal gaz gerekse büyük ve gelişmeye açık pazar yapısı ile ülkemiz için Afrika stratejisinde önemli bir ticaret ortağıdır. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 20 milyar ABD doları düzeyine erişmiştir. Bu rakam, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeydi. Amacımız, yakın bir gelecekte Afrika ile olan ticaretimizin hacmini 30 milyar dolar düzeyine yükseltebilmektir. Fas, Tunus ve Cezayir ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen faaliyetler, özellikle büyük çapta inşaat işleri, Türk müteahhitleri için buralardaki inşaat pazarlarına girme fırsatı sağlamaktadır. Bu çerçevede 1972-2017 arasında Türk inşaat şirketleri Cezayir’de 295, Fas’ta 57, Tunus’ta 14 proje gerçekleştirmiştir."