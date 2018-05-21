Kuveyt Türk'ten 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, halka arz yoluyla gerçekleştirdiği 310 milyon liralık 385 gün vadeli kira sertifikası ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışı sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği kira sertifikası ihraçları ile kaynak çeşitliliğini artırarak sukuk piyasasında yeniliklere ve rekorlara öncülük eden Kuveyt Türk’ün 7-8-9 Mayıs'ta talep toplamasını gerçekleştirdiği 385 gün vadeli, aylık kira ödemeli, 250 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracı, ek satış hakkının kullanılması ile beraber 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu ihraç, yurt içinde halka arz edilen en uzun vadeli sukuk unvanını taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, kira sertifikalarının halka arz şeklinde ihraç edilmesini önemsediklerini vurguladı.

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun bu ürünün daha geniş kitlelere yayılmasını ve derinleşmesini arzuladıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kira sertifikası, tasarruf sahipleri tarafından çok iyi tanınan bir ürün olmadığı için söz konusu ihraçta kira sertifikası farkındalığının artması adına çeşitli içsel eğitimlere ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Bu çabalarımızın sonuçlarını ihracımızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7-8-9 Mayıs tarihlerinde talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz 385 gün vadeli kira sertifikası ihracımız piyasaların dalgalı olduğu bir dönemde yoğun bir taleple karşılaştı. 860 bireysel yatırımcı ihracımıza iştirak etti. Yatırımcılara kira sertifikalarının kira getiri ödemeleri her 35 günde bir yapılacak. Son kira getirisi de vade sonunda anaparaları ile beraber 31 Mayıs 2019'da ödenecek. Yıllık brüt yüzde 13 getirisi olan kira sertifikalarının yakın tarihlerde gerçekleşen benzer işlemlerden daha düşük maliyetli olması yatırımcıların bankamıza olan güveninin göstergesi olması açısından da ayrı bir sevindirici bir gelişme."

2010 yılında sukuk piyasalarına giren Kuveyt Türk, bugüne kadar ABD doları, Malezya ringiti ve Türk lirası gibi farklı para cinslerinde yurt içi ve dışında yaklaşık 16 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu tutarın yaklaşık 8 milyar lirası çeşitli piyasalarda halihazırda dolaşımda bulunuyor.



