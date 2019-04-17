Kuveyt Türk Hackathon'un birincisi TIO oldu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün FinTech ve bankacılık alanında yeni projelerin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla üçüncü kez düzenlediği Hackathon sonuçlandı. Etkinlikte Çember Projesi ile TİO ekibi, birincilik ödülüne layık görüldü.



Banka açıklamasına göre, Türkiye'nin inovatif ve öncü katılım bankası Kuveyt Türk tarafından düzenlenen Hackathon,"Geleceğin Bankacılığı" temasıyla, Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü'nde gerçekleştirildi.

FinTech ve bankacılık alanında yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. 333 başvuru arasından seçilen 25 projenin sahibi 71 yarışmacının iki gün boyunca Kuveyt Türk API'lerini kullanarak kod yazdığı Hackathon’u Çember Projesi ile TİO ekibi kazandı.

Çember Projesi, geleneksel altın günü yönteminden hareket ederek bireysel birikim yapmayı kolaylaştıran ve teşvik eden bir uygulama. Sosyal dayanışmayla özellikle genç profesyonellerin para biriktirme sorununu çözmeye odaklanan uygulama sayesinde kullanıcılar, finansman ihtiyacı duydukları ortak bir konu ve/veya miktarı hedefleyerek kendi sosyal çevreleriyle bir çember oluşturabiliyor.

Tüm projelerin ilk kez etkinlik esnasında üretildiği yarışmanın ikincisi Team Liquid, üçüncüsü ise Finch oldu. Hackathon'da dereceye giren diğer üç proje Bestvisor, VR VR Anadolu ve Futurx olarak sıralandı.

Yazılımcılar, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin katıldığı etkinlikte birinci ekip 40 bin TL, ikinci ekip 30 bin TL, üçüncü ekip 20 bin TL, dördüncü, beşinci ve altıncı ekipler ise 10'ar bin TL para ödülü kazandı.

- "Ekiplerin projeleri hepimize ilham veriyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, şunları kaydetti:

"FinTech ekosisteminin gelişimine katkı sunmak ve genç girişimcilere fikirlerini uygulamaları için uygun ortam sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Hackathon’a olan ilginin her geçen yıl artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarımız iki gün boyunca Kuveyt Türk API’lerini kullanarak çok değerli projelere imza attı. Ekipler, hepimize ilham veren çalışmalar sundu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dereceye giren ekipleri kutluyorum. Kuveyt Türk olarak gerek Hackathon gerekse Lonca Girişimcilik Merkezi ile yenilikçi fikirleri desteklemeyi sürdüreceğiz."