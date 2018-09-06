Kuveyt Türk, altın toplama günleri düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul'da eylül ayı boyunca Altın Toplama Günleri'ne devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı şubesinde yapılacak.

Altın Toplama Günleri ile vatandaşlar altınlarını Kuveyt Türk eksperlerine kontrol ettirme fırsatı bulacak. Kontrolün ardından cari veya altın hesabı olmak üzere belirlenen uygun hesaba yatırılacak altınlar bu sayede hem çalınma gibi risklere karşı güvende olacak hem de sahiplerine tasarruf ve kazanç sağlayacak.Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Altın Toplama Günleri'ni, eylül ayı boyunca düzenleyecek.

Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunmakta.

7 Eylül'de Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı Şubesi'nde yapılacak Altın Toplama Günleri kapsamında, vatandaşlar ziynet altınlarını (Çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye vb. her ayarda beyaz ve sarı altın) belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek.

Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak. Kuveyt Türk, yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Altın bankacılığı alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de ilklere imza atan Kuveyt Türk, 2011'den günümüze kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.