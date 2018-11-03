Kurumlar vergisinin yüzde 22'si Ankara'dan

ANKARA (AA) - Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Türkiye genelinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 22'sinin Ankara'dan beyanname veren mükelleflerce gerçekleştirildiğini bildirdi.

Karayılan yaptığı yazılı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir ve kurumlar vergisi beyan eden mükelleflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'dan 83 bin 970 beyanname veren mükellefin 68 milyar 760 milyon 257 bin 535 lira matrah üzerinden 13 milyar 363 milyon 3 bin 108 liralık vergi tahakkuk ettirdiğini aktaran Karayılan, Türkiye genelinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 22'sinin Ankara'dan beyanname veren mükelleflerce gerçekleştirildiğini bildirdi. Karayılan, "Gelir ve kurumlar vergisi beyan eden tüm mükelleflerimize ödedikleri vergilerle ülkemiz ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.