Küresel piyasalar, G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışıyla yön bulması beklenirken, bugünkü fiyatlamalarda dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının da etkili olacağı belirtiliyor.

Hem siyaset hem de ekonomi aktörlerinin bugünkü en önemli gündem maddesi olarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 topluluğundan liderlerin katıldığı zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler, siyasi ilişkilerin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini, görüşmenin gündeminde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddelerinin çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olduğunu anımsatarak, Rusya-Ukrayna gerilimi, ABD-Çin ticaret savaşı ve Kaşıkçı cinayeti sonrası yurt dışındaki ilk uluslararası toplantısına katılacak Muhammed bin Selman'ın diğer ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler gibi gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü açısından daha belirleyici olacağını kaydetti.

Fed tutanaklarında "yeniden faiz artırım sinyali"

Piyasaların bugün fiyatlayacağı bir diğer önemli gelişme olarak, Fed'in dün açıklanan 7-8 Kasım tarihli son toplantısına ait toplantı tutanakları öne çıkıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında, neredeyse tüm üyelerin kademeli ek faiz artırımlarını desteklediği belirtilirken, faiz artırımlarına ne zaman ara verileceğine dair tartışmaların başladığına işaret edildi. Toplantı tutanakları, metinde yer alan kademeli faiz artırımlarının uygun olduğuna ilişkin ifadenin kaldırılmasının da masada olduğunu ortaya koydu.

Gelişmeler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Dün 96,8'den kapanan dolar endeksi ise bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, Almanya'da ülkenin en büyük bankalarından Deutsche Bank'a Panama Kağıtları ile ilgili, Amazon'a ise online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığına ilişkin soruşturma açıldığı duyuruldu. Söz konusu gelişmeler sonrası Fed Başkanı Powell'ın önceki gün yatırımcı risk iştahını artıran açıklamalarıyla pozitif seyreden Almanya'da DAX endeksi, kazançlarını geri vererek günü yatay tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,14 seviyesini test etmesi sonrası bugün 1,1389 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'ne ilişkin işsizlik ve enflasyon verilerinin yanı sıra G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Asya tarafında Japonya'da bugün açıklanan işsizlik oranı, enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin karışık bir görünüm ortaya koymasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. ABD ve Çin liderlerinin yarın yapması beklenen görüşme öncesinde Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının oluşturduğu pozitif hava ve döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteğiyle dün günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 95.125,57 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,1334 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında bugün 5,1720 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün piyasaların, açılışta Fed toplantı tutanakları, daha sonra ise G20 Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalarla yön bulacağını belirterek, öte yandan bugün açıklanacak dış ticaret istatistikleri ve finansal istikrar raporunun da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 93.400 puanın destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 95.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini ifade etti.



Muhabir: Belgin Yakışan