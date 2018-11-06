Küresel piyasalar ABD seçimlerine odaklandı

İSTANBUL(AA) - Küresel piyasalar, ABD'de bugün gerçekleştirilecek ara seçimlere odaklanırken, son anketler, Demokratların ABD Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçireceğine ancak Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğu koruyacağına işaret ediyor.

ABD'de bugün gerçekleştirilecek ara seçimler gündemin odağına yerleşti. Yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyaletin valisi değişecek. Yapılan son anketlere göre, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruması öngörülüyor. Seçime ilişkin ilk sonuçların yarın, sabahın ilk saatlerinde alınabileceği belirtiliyor.

Dün başlayan İran'a yaptırımların ikinci adımına karşın petrol fiyatlarının yükseliş eğiliminin sınırlı kaldığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları zamana yayarak uygulamaya geçireceklerini ve dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini söylemesi ile Suudi Arabistan başta olmak üzere artan üretimlerin petrol fiyatları üzerinde baskıya neden olduğu belirtiliyor. Geçen ay yaklaşık yüzde 10 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünkü sınırlı yükselişe karşın düşüş trendi içinde kalmaya devam etti ve 72,90 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin hafif üzerinde kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,76 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,56 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

Avrupa piyasaları karışık bir seyir izliyor

Avrupa tarafında da dünkü işlemlerde pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Bakanlar, AB Komisyonu'nun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı, mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var." dedi. Söz konusu gelişmelerin ardından İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün "Çin yönetiminin Trump ile ticarete ilişkin görüşmelere hazır olduğu" yönündeki haberlere karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde döviz kuru geriledi, pay piyasaları yükselişi sürdürdü

Yurt içinde, dün açıklanan ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde artmasına karşın Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurları geriledi, pay piyasaları yükselişini sürdürdü. Dolar/TL, dün 5,30 sınırına kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görürken, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 artışla 95.948 puandan tamamladı. Dünkü yükselişle pay piyasalarının son 3 işlem günündeki değer kazancı ortalama yüzde 6,4'e ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de ara seçimlerin sonucu ve Trump'ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 97.200 ve 99.500 dirençlerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de ise 5,25 ve 5,10 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar