'Kurban arzında sıkıntı yok'

GAZİANTEP (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurban arzında sıkıntı olmadığını belirterek, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş hayvanın kurban edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ilgili kurum ve kuruluşun hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığına işaret eden Eroğlu, "Kurban için yeterli hayvan stoku var gibi görünüyor. Yani arzda bir sıkıntı yok. Zaman zaman aksini dile getiren haberler olabiliyor ama biz de bunu araştırdığımızda doğru olmadığını görüyoruz. O yüzden bilgi kirliliğinin önüne geçmek gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş kurban edilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Yıllık rakamlara göre elde ettiğimiz veri bu. Dolayısıyla olağanüstü bir durum ama bu kurban sebebiyle sıkıntı yaşanacak diye endişeye kapılmamak lazım. Zira Kurban Bayramı'nın aslında hayvancılığı teşvik eden bir özelliği de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Rapor olup olmadığını kontrol edin"

Eroğlu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan her şey ve her adımın insanları paniğe sürükleyebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarda en ufak gelişme karşısında hayvanlarda hastalıklar çıkacak gibi düşünceler oluşabiliyor ama siz yasal tüm tedbirleri alırsanız, hayvanların iller arasındaki yolculuğu sırasında yasal tüm prosedürler yerine getirirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunun için hayvan pazarlarında veteriner kontrol raporları incelenmeli. Öte yandan devlet kanadında da hayvan yolculuğu sırasında yasal tedbirlerin artırılması gerekir ve tedbirler artırılmalı. Bu süreçlerde yıllık hayvan sirkülasyonun yüzde 25'i 8-10 günlük Kurban Bayramı sırasında gerçekleşiyor. Bir yılda kesilen hayvan sayısına, Kurban Bayramı süresince ulaşılıyor. Kurbanı seçerken hayvanın raporunun olup olmadığını kontrol edin. Çünkü raporu olan hayvanlar hastalıktan aridir."