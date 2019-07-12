Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka AVM'de buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de 13 Temmuz'da kukla gösterisi gerçekleştirilecek.
Alışveriş merkezinin ikinci katında 13 Temmuz'da düzenlenecek kukla gösterisi, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe 3-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.
Etkinlikte beden dilini kullanmayı öğrenen çocuklar, kukla gösterisiyle bir şeyleri paylaşabilme, ses tonunu doğru kullanabilme, bekleme ve içinden geçenleri doğru aktarabilme yetisi kazanıyor. Çocukların öz güven kazanmasına da önemli katkı sağlayan kukla tiyatrosu, dikkat dağınıklığını engelliyor.