Küçükbaş hayvan sayısı desteklerle arttı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 46,1 milyona ulaştığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı." dedi.

Çelik, AA muhabirine, 2018 yılı küçükbaş hayvancılık verilerini değerlendirdi.

Küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 46 milyon 117 bine ulaştığını aktaran Çelik, koyun sayısının yüzde 4,5'lik artışla 35 milyon 195 bine, keçi sayısının da yüzde 2,7'lik artışla 10 milyon 922 bine yükseldiğini bildirdi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının artmasının sektör adına artı değer taşıdığını ifade ederek, "İnsanlarımızın daha sağlıklı ve daha doğal beslenmesini milli mesele olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılık çok önemli. Küçükbaş hayvan sayısının kısa vadede 60 milyona çıkarılması gerekli. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi" ve "300 Koyun" projelerinin küçükbaş hayvan sayısının artmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu türden çalışmaları hem küçükbaş hayvan sayılarının artması hem de kırsalı canlandırma yönünde önemli faktörler olarak görüyoruz. Yetiştirici sayısının artması için verilen destekler çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu yansıdı."

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, 2018 yılı anaç koyun keçi desteği başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 18-27 Şubat döneminde yeniden açılacağını dile getirdi.

- 5 yılda 4,6 milyon artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 yıllık dönemde koyun sayısı yüzde 13 artarken keçi sayısı yüzde 5,6 yükseldi. Bu dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 11,2'lik artışla 4 milyon 632 bin 219 arttı.

2014-2018 döneminde koyun ve keçi sayıları şöyle:

Yıllar Koyun Keçi Toplam 2014 31.140.244 10.344.936 41.485.180 2015 31.507.934 10.416.166 41.924.100 2016 30.983.933 10.345.299 41.329.232 2017 33.677.636 10.634.672 44.312.308 2018 35.194.972 10.922.427 46.117.399



