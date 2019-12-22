Kuala Lumpur Zirvesi'ne savunma ve teknoloji iş birlikleri damga vurdu

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Türkiye ile Malezya arasında imzalanan anlaşmalarda savunma, sanayi ve yüksek teknolojinin büyük rol oynadığını belirterek, iki ülkenin önemli bir bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu, yüksek katma değerli üretimi odağa alarak somut projelerle mevcut iş birliğinin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in vizyonuyla bu yıl ilk kez liderler seviyesinde toplanan Kuala Lumpur Zirvesine Türkiye, imzaladığı 18 anlaşmayla damga vurdu.

İslam medeniyetinin yeniden canlandırılmasını amaçlayan zirvede, sürdürülebilir kalkınmadan iyi yönetişime, güvenlikten ticarete, teknolojiden kültüre varıncaya dek farklı konularda paneller gerçekleştirildi.

Akademisyenler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda müslüman ülkelerin bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede Türkiye, hem hükümetler arası hem de özel sektör kanalıyla bilim, teknoloji, savunma sanayi, medya işbirliği ve öğrenci değişimi gibi alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Savunma, sanayi ve yüksek teknoloji öne çıktı

Zirvenin daha önce Malezya ve Katar'da düzenlenen hazırlık toplantılarına da katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu zirveye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, imzalanan 18 anlaşmanın Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden Malezya Başbakanı Muhammed'e kendisinin eşlik ettiğini ve resmi temasların yanı sıra Ankara ve İstanbul'da fabrika ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Varank, "Bu ziyaretler kapsamında ülkemizdeki ekonomik performanstan hayli etkilenen Dr. Muhammed, iş birliğimizi farklı alanlarda derinleştirme önerisi getirdi. Zirvede imzaladığımız anlaşmalara baktığınızda işin içinde savunma başta olmak üzere sanayinin ve yüksek teknolojinin büyük rol oynadığını görürsünüz." diye konuştu.

Ortak Ar-Ge ve tasarım projeleri hayata geçecek

Varank, imzalanan anlaşmaların bakanlıklar arası, savunma sanayi, hükümetler arası ve ticari iş birliği anlaşmaları olmak üzere 4 ana başlıkta özetlenebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki bakanlığımız ile Malezya'daki muadil bakanlık arasında bilim ve teknoloji alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması. Bu çerçeve sözleşmeyle birlikte ortak Ar-Ge ve tasarım projelerini hayata geçirmeyi, araştırmacıların ülkeler arası değişimini, bilimsel konferanslar, sempozyumlar ve eğitim programları tertip etmeyi amaçlıyoruz. Gerek Türkiye gerekse Malezya önemli bir bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip. Yüksek katma değerli üretimi odağımıza alacak, somut projeler kanalıyla iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz."

Savunmada teknoloji ihraç edilecek

Savunma sanayi alanında 12 farklı anlaşmanın imzalandığına dikkati çeken Varank, hava, deniz ve kara araçlarının üretimiyle ilgili adımların atılacağını bildirdi.

Varank, "Bu kapsamda, insansız hava araçları, çok maksatlı destek gemisi, gemi bakım ve onarım projeleri, radar gözetleme sistemleri, savaş yönetim sistemi yazılımı ve sistem entegrasyonu gibi farklı alanlarda Malezya ile iş birliğine gittik. Firmalarımız sahip oldukları kabiliyetleri ve tecrübe birikimini aktaracaklar, böylece teknolojimizi ihraç etmiş olacağız." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardığının altını çizen Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarının üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu, bugün gelinen noktada sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp dost ve müttefik ülkelere teknoloji transferi yaptığını anlattı.

Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

Varank, hükümetler arasında imzalanan anlaşmalara da değinerek, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK ile Malezya, Katar ve Endonezya'daki muadilleri arasında Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Ben bu girişimi Müslüman ülkelerdeki araştırma ve yenilik topluluklarının entegrasyonu ve güç birliği adına önemli bir adım olarak görüyorum. Mükemmeliyet Merkezi güvenlik, gıda, sağlık, ulaşım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak. Önümüzdeki dönemde bu rol modelin diğer Müslüman ülkelerin katılımları ve sahiplenmeleriyle daha geniş çaplı bir teknoloji atılımına dönüşmesini arzuluyoruz."

Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında İslamofobiyle mücadele için medyada iş birliği de yapılacağını aktaran Varank, bu projenin ilk defa Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın üçlü görüşmesinde gündeme geldiğini hatırlattı.

Varank, "Hükümetlerimiz arasındaki bir diğer anlaşma da Türkiye, Malezya ve Endonezya arasında İslami Bilimler alanında öğrenci değişimini amaçlıyor. Böylece hem gençlerin dinamizminden hem de kültürel çeşitlilikten daha yoğun bir biçimde faydalanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çip üretimi için düğmeye basıldı

Ticari anlaşmalar kapsamında ise çip üretimi için düğmeye basıldığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Günümüzde hemen hemen tüm teknolojik alanlarda elektroniğin ve özellikle tüm devrelerin kullanımı yaygınlaşmış durumda. Dünyada mikro-elektronik sektörünün satış gelirlerinin 2020'de 503 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu stratejik pazardan pay alabilmek için yerli üretim yeteneğinin geliştirilmesi şart. Dolayısıyla tüm devre eğitim, tasarım ve üretim kabiliyetlerini mümkün olduğu kadar artırmak ve ülke geneline yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu bağlamda Malezya'da 25 yıllık tecrübeye ve bin 500’ün üzerinde çalışana sahip Silterra firmasıyla iş birliğine gidildi. Kamu tarafında TUYAR AŞ, özel sektör tarafında da teknopark firması olan Yonga Teknoloji iyi niyet anlaşmalarına imza attı. Çip tasarımı alanında sahip olduğumuz kabiliyetleri, Silterra'da üretime dönüştürmenin yanı sıra mühendislere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlenecek. Sonraki aşamalarda Silterra'da bir üretim hattı da açabiliriz."

Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da imzalanan anlaşmalar şöyle:Savunma sanayi alanındaki iyi niyet anlaşmaları

1. Baykar Makina ve Tegac arasında insansız hava aracı üretimi geliştirilmesine yönelik iyi niyet anlaşması.

2. TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında silah ve ekipman üretimi alanında iyi niyet anlaşması.

3. İstanbul Denizcilik AŞ ve Boustead Tersanesi arasında Çok Maksatlı Destek Gemisi (Multi Roll Support Ship(MRSS)) projesine teklif verilmesine yönelik anlaşma.

4. İstanbul Denizcilik AŞ ve dokuz alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM konsorsiyumu arasında Malezya’daki gemi inşa, onarım ve bakım projelerinde iş birliği anlaşması imzalanmasına yönelik iyi niyet anlaşması.

5. İstanbul Denizcilik AŞ ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ve SEFT arasında yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi dizaynı geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması.

6. HAVELSAN ve BHIC ADT arasında Malezya Deniz Kuvvetleri gemileri için savaş yönetim sistemi yazılımı ve sistem entegrasyonu alanında (modernizasyon ve yeni platform üretimi) ortak çalışma anlaşması.

7. HAVELSAN ve AR Eastern arasında Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, yedek sistem oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif yazılımı ihtiyaçları için iyi niyet anlaşması.

8. HAVELSAN ve BIT arasında Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için iyi niyet anlaşması.

9. HAVELSAN ve AMP Grup arasında Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi iyi niyet anlaşması.

10. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile CTRM arasında uçak yedek parça üretimine yönelik iyi niyet anlaşması

11. Altınay ve Malezya Milli Savunma Üniversitesi arasında Taktik İnsansız Hava Aracı geliştirilmesi alanında iyi niyet anlaşması.

12. ASELSAN ile Sapura arasında yazılım tabanlı telsiz teknoloji transferi iyi niyet anlaşması.

Hükümetler arası iyi niyet anlaşması

13. Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında Ortaklık Anlaşması.

14. Türkiye (TÜBİTAK), Malezya (UPNM), Katar (Qatar Foundation), Endonezya (Lipi) ve Pakistan (ICCBS) arasında Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) oluşturulması için iyi niyet anlaşması.

15. İslamofobi ile mücadele amacıyla ortak televizyon kanalı kurulması hakkında Türkiye, Malezya, Pakistan arasında iyi niyet anlaşması.

16. Türkiye, Malezya ve Endonezya arasında İslami Bilimler Alanında Genç Öğrenci Değişim Amaçlı İyi Niyet Anlaşması.

- Ticari iyi niyet anlaşmaları

17. TUYAR ile Silterra arasında mikroçip üretimi konusunda iyi niyet anlaşması.

18. Yonga Teknoloji ile Silterra arasında mikroçip üretimi konusunda iyi niyet anlaşması.

Muhabir: Dilara Zengin