KTSO'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO), Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verildiği bildirildi.

Oda yönetimi adına yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın son derece önemli bulunarak desteklendiği belirtildi.

Türkiye'de mali istikrar ve fiyat istikrarı devam ederken son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığı ifade edilen açıklamada, enflasyonla mücadelenin ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektörle yapılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sorumluluk ve görev hepimizindir. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşları, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilemiştir. Tüm bu sıkıntıları aşmak üzere, TOBB ile bağlı oda ve borsalar olarak her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içerisindeyiz. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız, enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmış bulunmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz."