İSTANBUL(AA) - Cartoon Network ekranlarında ilk Türk yapımı çizgi film serisi olarak kendini göstermeye başlayan ve 2017 yılında ünlü çizer Varol Yaşaroğlu’nun kaleminden çıkan çizgi filmden resimli hikâye kitabı haline gelen Kral Şakir serisinin altıncı kitabı "Dürümler Karışık!" n11.com raflarında okuyucularla buluştu.
Kral Şakir’in yeni kitabı “Dürümler Karışık!” n11.com’da satışta
İSTANBUL(AA) - Cartoon Network ekranlarında ilk Türk yapımı çizgi film serisi olarak kendini göstermeye başlayan ve 2017 yılında ünlü çizer Varol Yaşaroğlu’nun kaleminden çıkan çizgi filmden resimli hikâye kitabı haline gelen Kral Şakir...
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