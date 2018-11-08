Koyun ve keçi yetiştiricilerine

KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, küçükbaş hayvanların küpelenmesiyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığını hatırlatarak, küpesiz hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar küpeletilebileceğini bildirdi.Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına küpe takmayan yetiştiricilerin ellerindeki her yaştan küpesiz hayvanlarını 31 Mart 2019 tarihine kadar küpeleyeceğini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:"Resmi Gazete'nin 3 Kasım 2018 tarihli sayısında yayımlanan iki ayrı yönetmelik değişikliğiyle hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirildi. Bu talep ettiğimiz ve beklediğimiz bir karardı. Yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan sahipleri 31 Mart 2019 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak. Bu süre zarfında üreticilerimiz mağdur olmamak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etsinler. Bizlere gelerek bilgi alsınlar."