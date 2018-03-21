Körfez ülkelerinden 200 iş adamı ve yatırımcı Konya'da

KONYA (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, "Ortadoğu ve İslam aleminin kalbinde Türkiye'nin ayrı bir yeri var. Bugün burada olanlar sadece yatırım için gelmedi. Türkiye'ye olan muhabbet ve sevgilerinden dolayı buradalar." dedi.

Göksu, Mevlana Kalkınma Ajansı ile TYDTA öncülüğünde bir otelde düzenlenen, "Konya-Körfez Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri" programında, Körfez ülkelerinden yaklaşık 200 iş adamı ve yatırımcının Konya'ya geldiğini söyledi.



Konya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki girişimcilerini Körfez ülkeleri yatırımcılarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Göksu, şöyle konuştu.

"Büyümenin yollarını aramalıyız. Bunun için de akılcı çözümlerle bir araya gelmeliyiz. Ortadoğu ve İslam aleminin kalbinde Türkiye'nin ayrı bir yeri var. Bugün burada olanlar sadece yatırım için gelmedi. Türkiye'ye olan muhabbet ve sevgilerinden dolayı buradalar. Bugünkü toplantıda tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar var. Bunları yapmayıp da bu sektöre girmek isteyenler de var. Ortak kazanıp katma değer üretmek için büyük bir fırsat bu."

Göksu, Konya ve Niğde'de düzenleyecekleri organizasyona Arap yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.

Zirve, Türkiye'deki yatırım ortamı ve fırsatlarına ilişkin sunumun ardından ikili iş görüşmeleriyle devam etti.

Körfez ülkelerinden gelen iş adamları, daha sonra Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.