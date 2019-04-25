Konya'da 4 fuar birden açıldı

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent Fuarı ile Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, düzenlenen fuarlarla gayrimenkul sektörünü bir araya getirdiklerini söyledi.

Fuarların ilgili sektörlere sinerji oluşturacağını aktaran Ersözlü, 4 ayrı sektörü tek çatı altında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ersözlü, fuarlara inşaat sektöründe faaliyet gösteren onlarca tedarikçi firmanın katıldığını belirterek, aynı zamanda gayrimenkul, mobilya-dekorasyon firmalarının da burada yeni iş birlikleri yapacağının altını çizdi.

- "Yaklaşık bir milyar lira değerinde mülk sergileniyor"

Konya'nın düzenlenen fuarlarla öne çıkmaya devam ettiğini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Birbirini destekleyen sektörlerin bir araya geldiği bu fuar, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Mobilya, inşaat, gayrimenkul ve belediyecilik alanındaki yenilikler, teknolojik gelişmeler burada gözler önüne seriliyor. Fuarda 2 holde yaklaşık 100'e yakın firma yerini aldı. İnşaat sektöründe en önemli üreticiler, markalar yerini aldı. Belediyecilik alanında en önemli taahhüt firmaları, belediyelere mal ve hizmet üreten şirketler, yerini alıyor. Mobilya dekorasyonda ileri gelen firmalar var. İnşallah iyi bir ticaret olur ve firmalarımızın beklentilerini karşılayacağı iyi bir fuar olur. Fuarda, gayrimenkul bölümünde yaklaşık bin 300 konut, 100 civarında ofis ve işyeri sergileniyor. Yaklaşık bir milyar lira değerinde mülk sergileniyor."

Ersözlü, 45 ilden 500'e yakın belediye yöneticisinin de fuarda Türkiye Belediyeler Birliği Akademisinin düzenleyeceği sektörel eğitim seminerlerine katılacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye'nin en güzel fuar alanlarından birinde, 4 fuarın açılışının yapıldığını anımsatarak, "Konya, kamu kurum ve kuruluşları, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütünlük içerisindedir. Tüm Türkiye'de gıpta ile bakılan, örnek gösterilen bu birlik ve beraberlik sayesinde, şehrimiz son yıllarda önemli mesafeler katetti. İnşallah bunun devamıyla yeni dönemde de kaynakları ekonomik şekilde kullanarak, planlı gelişmeyi sağlayacağız ve şehrimizi Konyalılarla birlikte yönetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla fuarların açılışı gerçekleştirildi.



Açılış törenine, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Fuarlar; 25-26-27 Nisan'da 10.00-19.00, 28 Nisan Pazar günü ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.