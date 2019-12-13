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Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday...

Ekonomi 13.12.2019, 15:07
Konya Ticaret Borsası
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KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday

1,941

1,941

Düşük vasıflı buğday

1,608

1,648

ARPALAR

Arpalar

1,374

1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır (Rtb%)

0,958

1,206


#Buğday #Konya Ticaret Borsası
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