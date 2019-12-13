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Konya Ticaret Borsası
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday...
Ekonomi 13.12.2019, 15:07
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday
1,941
1,941
Düşük vasıflı buğday
1,648
ARPALAR
Arpalar
1,374
1,399
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