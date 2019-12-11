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Konya Ticaret Borsası
- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583 -1,749 liradan işlem gördü
Ekonomi 11.12.2019, 16:02
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday
1,583
1,749
Ekmeklik diğer buğday
1,520
Düşük vasıflı buğday
1,584
1,650
ARPALAR
Arpalar
1,371
1,381
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