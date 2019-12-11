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Konya Ticaret Borsası

- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583 -1,749 liradan işlem gördü

Ekonomi 11.12.2019, 16:02
Konya Ticaret Borsası
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KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

1,583

1,749

Ekmeklik diğer buğday

1,520

1,834

Düşük vasıflı buğday

1,584

1,650

ARPALAR

Arpalar

1,371

1,381

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

0,923

1,214


#Buğday #Konya Ticaret Borsası
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