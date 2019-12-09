Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan işlem gördü

Ekonomi 09.12.2019, 14:24
Konya Ticaret Borsası
banner230

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 2,012 2,012 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,607 1,720Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,781Düşük vasıflı buğday 1,520 1,680ARPALAR Arpalar 1,387 1,416DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,942 1,205BAKLİYATLAR Fasulye 6,546 7,235YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği 2,001 2,001
#Konya Ticaret Borsası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@