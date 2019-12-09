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Konya Ticaret Borsası
- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan işlem gördü
Ekonomi 09.12.2019, 14:24
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİ
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 2,012 2,012 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,607 1,720Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,781Düşük vasıflı buğday 1,520 1,680ARPALAR Arpalar 1,387 1,416DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,942 1,205BAKLİYATLAR Fasulye 6,546 7,235YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği 2,001 2,001
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