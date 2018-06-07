Koçtaş'tan

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın "Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018" dergisi çıktı.

Koçtaş'dan yapılan açıklamaya göre, dergide, 2018 dekorasyon trendleri olan modern, country ve klasik stillerinin yansıtıldığı 13 yeni koleksiyon ile ultra violet, yeşil, marsala gibi yılın renkleri; dar alanlardan geniş mekanlara, her ihtiyaca uygun çözüm önerileriyle birlikte sunuluyor.

Koçtaş 'Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018' dergisi modern stilde 8 farklı koleksiyon ile zenginleşiyor. Aydınlatmadan aksesuar grubuna kadar farklı seçimlerin ön plana çıktığı, çeşitli desen ve formlarla dikkat çeken modern stil önerileri Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018 dergisinde tüketicilerle buluşuyor.

Dergi, modern tarzda sert hatlı metal eşyalar, beton ve tuğla görünümlü objeler, siyah, gri, bordo ve kahverengi tonların hakim olduğu 'Endüstriyel'; ahşap, hasır, rattan malzemeler, yeşil, bej ve doğal kahve renkler ile doğal tekstillerin göze çarptığı 'Doğal Yaşam'; az eşya, sade renk ve çizgilerin çıkış noktası olduğu 'Minimal'; kendinden desenli dokular, opak cam, beyaz ahşap, saydam griler ve yalınlık sunan 'Sade Tutkusu'; modern çizgilerin başrolde olduğu ama ışıltılı, hafif klasik ögeleri de kapsayan 'Parlayan Şıklık'; dekorasyonda çoklu renk tercihiyle düz hatlar ve zarif geçişlere sahip ahşap kullanımıyla 'Hayatın Renkleri'; yoğun şekilde renk ve aksesuar kullanılan ve evlerde neşeli bir hava estiren 'Karnaval Zamanı'; yaratıcılık, kişiselleştirme, canlı renkler, cesur desenler, bolca bitki kullanımıyla tanımlanan sezonsal koleksiyon 'Tropik Kaçış' gibi 8 farklı koleksiyon önerisiyle zenginleşiyor.

- "Öncelikli hedefimiz, müşterilerimize evlerini güzelleştirmek için ürün ve hizmetler sunmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Yaşayan Evler dergisi ile ilham vermeyi, evini güzelleştirme motivasyonuna sahip herkesin işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, müşterilerimize evlerini güzelleştirmek için en hızlı, en uygun, en keyifli alışveriş deneyimini yaşatacak ürün ve hizmetler sunmak. Koçtaş olarak, müşterilerimizin çimentodan çiçeğe tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilecek bir çözüm merkezi konumundayız. Zengin ürün gamımız ve uygun fiyatlarımızla müşterilerimizin evlerini diledikleri gibi güzelleştirebilmelerine çok önem veriyoruz. Müşterisine daima en iyiyi sunmayı amaçlayan bir şirket olarak işi bir adım daha öteye taşıyarak, onlara ilham vermek, beklentilerinin üzerine çıkan bir deneyim yaşatmak hedefiyle yeni çalışmalara imza atıyoruz.

İş birliği içinde olduğumuz tasarım ofisiyle birlikte tüm dekorasyon ve aydınlatma ürün gamımızı yeniden çalıştık ve koleksiyonlara göre ayrıştırdık. Bu kategorilerde ürün gamımızın yüzde 50'sini tamamen yeniledik; yenilenen ürünlerimizin yüzde 25'i de sadece Koçtaş'a özel ürünler. Bu koleksiyonları hem dergimizde hem de mağazalarımızda sergileyerek yenilikçi güzel fikirleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Koçtaş'ın yepyeni dekoratif ürünleri arasında tarzlarına en uygun olanı seçmek için müşterilerimizi 13 koleksiyonumuzu incelemeye mağazalarımıza davet ediyoruz. Ayrıca, yeni başlattığımız bir uygulama ile belirli Koçtaş mağazalarında her biri alanında uzman stil danışmanlarımız ile müşterilerimize ücretsiz olarak trendlere yönelik bilgi ve güzel fikirler aktarıyoruz. Son noktada, evde bir tadilat veya yenileme için ustaya ihtiyaç duyulduğunda, Ustabilir mobil uygulamamız aracılığıyla da müşterilerimizi ve ustalarımızı buluşturuyoruz."



