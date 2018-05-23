Koçtaş'tan Koçtaş Kart'lılara avantajlı fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlere Koçtaş Kart ile birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Koçtaş Kart, özel indirimler, kişiselleştirilmiş kampanyalar, faturasız iade, çağrı merkezinde öncelik, avantajlı nakliye ve montaj hizmeti ve son olarak ücretsiz wi-fi gibi pek çok avantaj sunuyor.

Koçtaş mağazalarında, Koçtaş Kart kullanıcılarına özel ayrıcalıklı uygulamalar başladı. Sadece Koçtaş Kartlılar'ın faydalanabildiği indirimler, faturasız iade, çağrı merkezinde öncelikli hizmet, avantajlı nakliye ve montaj hizmeti tüm Koçtaş mağazalarında hizmette.

Ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanmak için, Koçtaş mağazalarındaki KOCTAS_Misafir ağına bağlanarak, Koçtaş Kart'a kayıtlı cep telefonu numarasının girilmesi yeterli. KOÇTAŞ ve cep telefonu numarasını aralarında bir boşluk bırakarak yazdıktan sonra 7276'ya kısa mesaj gönderiliyor.