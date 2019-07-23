Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın dijital dönüşüme ve yeni nesil müşterilerin beklentilerine cevap veren mobil sadakat uygulaması Chippin'e dahil oldu.

Koçtaş ve Tanı'dan yapılan açıklamaya göre, CRM alanında pek çok ilke imza atmış Tanı'nın geliştirdiği Chippin mobil sadakat programına katılan Koçtaş, müşterilerinin mağaza deneyimlerini daha da zenginleştirerek mobil ödeme kolaylığı sağlıyor.

Chippin, bu iş birliğini tüketicilere avantajlı bir kampanya ile duyuruyor. Akıllı telefonuna Chippin'i indiren herkes, 24 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazalarından yapacakları alışverişlerini Chippin ile ödemeleri durumunda 50 lira Chippin kazanacak.

Kampanyadan faydalanmak için 30 gün içinde 2 defa 125 lira ve üzeri ödemenin Chippin ile yapılması gerekiyor.

Kazanılan 50 lira Chippin, Koçtaş mağazalarında kullanılabileceği gibi farklı sektörlerden 250'yi aşkın markada da harcanabilecek. Tüketicileri memnun edecek bu lansman kampanyasının benzerleri yıl boyunca devam edecek.

Chippin kullanıcıları kampanya dönemi dışında da Koçtaş mağazalarından diledikleri zaman Chippin ile mobil ödeme yapabilecek ya da birikmiş Chippinlerini harcayabilecekler.

Chippin bu iş birliği ile kullanıcılarına ev geliştirme sektörünün kapılarını açarken, Koçtaş da müşterilerini mobil ödeme kolaylığı ile tanıştırıyor.

Tüketiciler cüzdanları yanlarında olmasa bile ödemelerini sadece cep telefonlarıyla Chippin ID ya da Chippin QR kod ile kolayca yapabiliyorlar. Ayrıca Chippin’in üye markalarına sunduğu deneyim ölçümleme hizmeti sayesinde Chippin, kullanıcılarının mağazalarda yaptıkları ödemelere ilişkin puanlamalarını ve değerlendirmelerini de alabilecek.

Chippin bu özelliği ile Koçtaş’a müşterilerinin seslerini duyabileceği bir kanal daha sunmuş oluyor.





- "Perakende sektöründe tüm iş yapış biçimleri dijitalleşti"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, birçok sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de tüm iş yapış biçimlerinin dijitalleştiğini belirtti.

Özpamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev geliştirme sektörünün lideri olarak bu dijital dönüşüm sürecinin tam kalbinde yer alıyoruz. Hem mağazalarımız hem de dijital kanallarımız aracılığıyla eskisi ile kıyaslanamayacak kadar çok sayıda müşteriye dokunuyoruz ve onlara mükemmel alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın devamı niteliğindeki bu iş birliği kapsamında, Chippin ile müşterilerimize mobil ödeme deneyimi ve kolaylığı yaşatıyoruz. Chippin dijitalleşme yolunda inovatif ve geleceğin koşullarına ayak uydurabilecek, şekillenebilecek bir platform. Müşterilerimize mobilden ulaşma imkanı bulduğumuz Chippin ile yıl boyunca güzel kampanyalara imza atacağımıza inanıyoruz."

Chippin programının sahibi Tanı'nın Genel Müdürü Hülya Varlık ise her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada müşterilerinin deneyimlerini zenginleştiren, onların seslerini duymalarını sağlayan çözümler sunmanın son derece değerli olduğunu belirtti.

Varlık, şunları kaydetti:

"Chippin mobil sadakat programımız, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıp, onları yerelden Türkiye geneli yaygın üye firmalarımızla buluşturan, aynı zamanda markalarla beraber üye tüketicilerimize kazançlar sunmayı misyon edindiğimiz bir programımız. Dijitalleşmeye ve müşteri deneyiminde mükemmeliyete odaklanan Koçtaş ile olan iş birliğimiz, bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Chippin'in, mobil ödeme kolaylığı ve alışveriş sonrası anketleri Koçtaş mağaza deneyimini zenginleştirirken, kampanyaları da Chippin kullanıcısı Koçtaş müşterilerine kazanç sağlayacak. Koçtaş müşterileri, Chippin üye iş yeri ağındaki tüm markaların mobil ödeme avantajlarından da faydalanabilecekler. Her gün yenilikçi servislerle zenginleştirdiğimiz Chippin’de, Koçtaş ile pek çok dijital yeniliği de hayata geçireceğimize inanıyoruz."