Koçtaş Fix'in 19'uncusu Ankara'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Koçtaş Fix mağazalarının 19'uncusunu Ankara Zirvekent 365 AVM’de hizmete sundu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için ilham veren çözümler sunan şirket, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan Koçtaş Fix mağazalarının 19’uncusunu Ankara Zirvekent 365 AVM’de hizmete açtı.

Koçtaş’ın İstanbul dışındaki ilk Fix mağazası olan Zirvekent mağazası, 520 metrekarelik bir alanda, evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçları karşılayabilecek 5 bin ürünü mağazada, 50 bin ürünü ise ekspres sipariş ekranlardan müşterilerine sunuyor. Teknolojiye yaptığı yatırımlara devam ederek müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere kolayca her kanaldan ulaşabilmesini sağlayan Koçtaş, ekspres sipariş ekranları aracılığıyla sipariş edilen ürünleri, eve veya en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyor.



Açıklamada mağaza açılışındaki konuşmasına yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş’ın büyük format mağazalarına ek olarak, 2013 yılından itibaren Koçtaş Fix adını verdiği küçük format mağazalarını müşterilerinin hizmetine sunduğunu belirtti.

Özpamukçu, 19 şehirde 40 Koçtaş mağazası ile müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, aynı zamanda Koçtaş Fix mağazalarıyla da İstanbul’da 18 noktada bulunduklarını kaydetti.

Bugün açılışını gerçekleştirdikleri ve İstanbul dışındaki ilk Fix mağazaları olan Ankara Zirvekent mağaza ile bu sayıyı 19’a çıkardıkları bilgisini veren Özpamukçu, "Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5 bin ürüne ek olarak, ekspres sipariş ekranlarından temin edilebilecek 50 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri mahalledeki yüzümüz Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Bugün 19 olan Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını, 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkaracağız. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz."



Özpamukçu, Koçtaş olarak büyüme stratejilerini her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Koçtaş Fix mağazalarımızı bugüne kadar İstanbullu müşterilerimizle buluşturmuştuk. Şimdi İstanbul dışına da çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde yazlık bölgelerde de mağaza açma hedefindeyiz. Ankara Zirvekent mağazamızın ülke ekonomisine ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

