Koçtaş Fix mağazası Şile'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Fix adını verdiği küçük format mağazalarının 18.'si Şile'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan ve kısa süre önce formatı değişen Koçtaş Fix mağazalarına bir yenisini daha ekledi. 300 metrekarelik bir alanda, 5 bin ürünü fiziksel olarak müşterilerle buluşturan ve hızlı sipariş ekranı sayesinde ilave 30 bin ürüne daha ulaşma imkanı sunan Koçtaş Fix mağazalarının 18.'si Şile’de hizmete açıldı.

Mağazanın açılışı, Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Turan Temel, Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.





- "Çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, 2013 yılında Koçtaş Fix adını verdikleri 250-350 metrekareye sahip küçük format mağazalarını müşterilerinin hizmetine sunarak, 'mahalleli’ olduklarını belirtti.

İlk Koçtaş Fix mağazasını Çekmeköy Taşdelen'de açtıklarını anımsatan Özpamukçu, "Tüketici alışveriş alışkanlıkları, evlerine veya iş yerlerine daha yakın lokasyondaki mağazalara yöneliyor. Müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri yer arayışına çözüm olarak Koçtaş Fix mağazalarımızı tasarlayıp, hayata geçirdik. Bizim mahallelerdeki yüzümüz olan Koçtaş Fix mağazalarımızda, müşterilerimizin acil ve temel ihtiyaçları doğrultusunda hemen alınabilecek 5 bin adet ürün yer alıyor. Ayrıca hızlı sipariş ekranlarımızdan ilave 30 bin ürünün, ister evlere ister mağazaya teslimat yapılmasına imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar şehir merkezlerinde müşterilerimizle buluşuyorduk. Şile mağazamız, sahil bölgesinde açtığımız ilk Fix mağazamız olma özelliğini taşıyor. Hem büyük hem de küçük formattaki mağazalarımız ve dijital satış kanallarımız ile müşterilerimize çoklu kanaldan en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özpamukçu, sektörün geleceğinde son derece belirleyici olan çok kanallı perakendecilikte, Koçtaş Fix mağazalarının Türkiye'deki en önemli örneklerden olduğunu belirterek, bu açılışla birlikte 19 şehirde toplam 59 noktada hizmet verdiklerini kaydetti.





- "Dönüşümü gerçekleşen mağazalarımızda ciromuzu yüzde 50 artırdık"





Alp Önder Özpamukçu, uzun vadeli müşteri memnuniyeti sağlamak için müşteri davranışlarının nelerden etkilendiğini bilmek ve anlamak gerektiğine dikkati çekerek, Koçtaş'ın tüm iş yapış biçimlerini, müşteri ihtiyaçlarını merkeze alarak kurguladıklarını aktardı.

Gerçekleştirdikleri pazarlama araştırmaları sonucunda, kısa süre önce mağaza formatını değiştirdiklerini ve ürün gamını yeniden düzenlediklerini bildiren Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Turkuaz olan Koçtaş Fix logomuzu, büyük format mağazalarımızdaki gibi turuncu yaptık. Dönüşümü gerçekleşen mağazalarımızda üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 50 ciro artışı elde ettik. Önümüzdeki süreçte büyüme hedefimizi büyük oranda, küçük formatlı Koçtaş Fix mağazalarımız ile gerçekleştireceğiz. Koçtaş Fix mağazalarımız, bizim büyüme stratejimizdeki kılcal damarlarımız. Şu anda sadece İstanbul’da olan Koçtaş Fix mağazalarımızı, 2019 yılı itibarıyla İstanbul dışına da yaymayı planlıyoruz. Müşterimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara en yakın çözümü sunma, yeni faydalar sağlayan ürün ve iş modelleri geliştirme isteğimiz neticesinde, Koçtaş Fix mağazalarımızın ilkini 2013 yılında hizmete açtık. Koçtaş olarak büyüme stratejimizi her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye ve Fix mağazalarımızla da büyümeye devam ediyoruz. Koçtaş Fix ile ayrıca mağazamızın bulunduğu mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı önemsiyoruz."





- "Koçtaş Kart ve Usta Kart sahiplerine özel hizmet sunuyoruz"





Koçtaş Genel Müdürü Özpamukçu, ev geliştirmeye dayalı ihtiyaçlarda, perakende ve usta müşterilerinin uğrak noktası konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin yakınlık ihtiyacına Koçtaş Fix mağazalarımızla çözüm sunuyoruz. Perakende müşterilerimiz ve ustalarımız aradıkları birçok şeyi mağazalarımızda rahatlıkla bulabilir veya hızlı sipariş ekranı aracılığıyla evlerine sipariş verebilir. İnternet siparişlerinde de ürün teslimi ve iade işlemleri için müşterilerimize daha da yakınlaşmış olduk. Çoklu kanal stratejimizin önemli bir ayağını oluşturan Koçtaş Fix mağazalarımızda Koçtaş Kart ve Usta Kart sahibi müşterilerimize birçok avantaj ve onlara özel hizmetler de sunuyoruz."







