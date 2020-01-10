Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler Dergisi'nin ocak sayısında, "33. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı"na katılan Koç Holding Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun konuşmasına yer verildi.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 2019 yılındaki performansına dair sonuçları değerlendirip 2020’ye ilişkin hedef ve beklentilerini dile getirirken dünya ve Türkiye'de yaşananlara ilişkin görüşlerini aktardı.

Dünyayı şekillendiren dinamiklere dikkati çeken Çakıroğlu, şunları kaydetti:

“Bu dinamikleri iki kavram üzerinden değerlendireceğim: İlki belirsizlik, ikincisi de değişim. Bırakın uzun vadeli tahminleri, bir iki ay sonrasını öngörmek bile zor. Geçen senenin sonunda, gelişmiş ülke merkez bankalarının 2019 yılında faiz artırmaya devam etmesi bekleniyordu. Ancak ticaret savaşları, Brexit, birçok bölgede sürmekte olan ekonomik ve jeopolitik sorunlar, küresel ekonomi üzerinde resesyon şüphesi yaratınca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası beklenenin aksine art arda faiz indirimlerine gittiler.”

Çakıroğlu, tahmin yapma zorluğunun sadece bize özgü olmadığına da işaret ederek, Uluslararası Para Fonu’nun da (IMF) bu konuda zorlanarak küresel büyüme tahminini son bir yılda tam dört kez aşağı yönlü revize ettiğini anımsattı.

Özellikle sosyal medya çağında bir tweet ile piyasaların anında alt üst olabildiğini ifade eden Çakıroğlu, dünya ekonomisini artık yeni ve alışılmadık kuralların şekillendirdiğini aktardı.

"Şirket alımları için masaya oturduğumuzda fiyatları rasyonel olmayacak derecede yükseltiyor"

"Gelişmiş ülke ekonomileri faiz indirimlerine ve parasal genişlemeye istenilen tepkiyi vermeyince faizler sıfırın bile altına çekildi. Buna rağmen insanlar beklendiği kadar harcamıyor, şirketler ise yatırım yapmıyor." değerlendirmesinde bulunan Çakıroğlu, bu durumun temel nedeninin şirketlerin ve bireylerin ekonomiye hala güven duymaması olduğunu, politikacıların bu dinamiği yeterince anlamadığını, bu yüzden de yeni sorunların hala eski yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Negatif faiz ortamında dünya genelinde hisse senedi piyasaları yükseliyor. Amerika’da S&P 500 Endeksi rekor üzerine rekor kırıyor. Bunun bir nedeni, trilyonlarca dolarlık hacme sahip emeklilik fonları ve devlet varlık fonlarının belli oranda getiri sağlama zorunluluğu. Faizlerin bu kadar düşük olduğu bir ortamda; borsalar ister istemez önemli bir alternatif haline geliyor.

Diğer önemli neden, nakit zengini dev şirketlerin kendi hisselerini geri almaları. Bu yıl sadece S&P 500 kapsamındaki şirketlerin, 1 trilyon doların üzerinde hisse geri alımı yaptıkları hesaplanıyor. Bu gelişmeler Koç Topluluğu olarak bizi de etkiliyor. Yurt dışında büyüme vizyonumuz çerçevesinde şirket alımları için masaya oturduğumuzda, başta 'private equity' şirketleri olmak üzere potansiyel alıcıların fiyatları rasyonel olmayacak derecede yükselttiklerini görüyoruz."

"Büyümenin yüzde 4-5 civarına yükselmesi bekleniyor"

Çakıroğlu, 2019’da dünyada likiditenin bollaşmasıyla birlikte gelişmekte olan piyasalara fon akışının yeniden başladığını aktararak, yurt dışındaki bu olumlu ortamdan Türkiye'nin yeterince faydalanamadığını ifade etti.

Yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 4-5 civarına yükselmesinin beklendiğini bildiren Çakıroğlu, enflasyon, döviz kuru, faiz ve cari işlemler dengesi gibi göstergelerde de nispeten olumlu bir seyir izlendiğini ancak istihdamdaki kayıpların ekonomideki sorunların başında geldiğini ifade etti.

Çakıroğlu, hem dünyada hem de Türkiye'de zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını kaydederek, her türlü belirsizliğe ve zorluğa rağmen yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerine dikkati çekti.

Dijital dönüşümle ilgili projelere de değinen Çakıroğlu, bu projelerin şirkette karlılığı, verimliliği, hızı, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırdığını aktardı.

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, tüm çalışanlarıyla birlikte oluşturdukları büyük aile sayesinde 2020'ye güvenle baktıklarını belirtti.