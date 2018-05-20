KOBİ'lerin alacaklarını koruyacak yeni model geliyor

ANKARA (AA) - Zeynep Akyıl - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının alacak sigortasının KOBİ'ler arasında yaygınlaşması amacıyla devlet destekli bir model üzerinde çalıştığını hatırlatarak, modelin işlemeye başlamasıyla hem KOBİ’lerin uygun koşullarla alacak sigortasına erişiminin sağlanacağını hem de sektöre yeni imkanlar yaratılacağını söyledi.

Modelin mevcutta işleyen alacak sigortası piyasasını bozucu bir etki yapmayacağını ve sigortacılık sektörü açısından herhangi bir dışlama etkisi oluşturmayacak şekilde tasarlandığını anlatan Şimşek, "Mevcut durumda, prim tutarlarının yüksek olması, riski yüksek alıcılardan olan alacaklara teminat verilmemesi veya poliçe süresince yapılan incelemelerde başta riskli olmayan ve limit tahsis edilen alıcıların daha sonra riskli hale gelmesi durumunda bunlara teminat verilmemesi KOBİ’lerde kredi sigortası ürünü nezdinde memnuniyetsizlik yaratmaktadır." dedi.

Şimşek, vade süresi, bilanço dışı varlıkların risk değerlendirmesinde dikkate alınamaması gibi bazı sorunların da yeni model çerçevesinde aşılabileceği ve bu ürünün KOBİ’ler nezdinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı düşünüldüğünü belirtti.

Sigortacılık mevzuatı teminat bulunamayan risklere yönelik olağandışı riskler yönetim merkezlerinin (ORYM) oluşumuna imkan tanındığını ifade eden Şimşek, bu merkezlerin çalışma usul ve esasları da yine mevzuat ile belirlendiğini hatırlattı.

Şimşek, KOBİ ölçeğindeki risklerin ticari alacak sigortası ile güvence altına alınabilmesi için Halk Sigorta AŞ'nin ORYM olarak görevlendirildiğini belirterek, Türkiye'de KOBİ ölçeğinde tecrübesi ve portföyü en geniş kamu bankası Halk Bankası AŞ'nin iştiraki Halk Sigorta'nın KOBİ’lere yönelik sigortacılık ürünlerinde önemli bir portföye sahip olması nedeniyle bu organizasyonu yönetmek üzere uygun görüldüğünü ifade etti.

Devlet tarafından koruma sağlanacak

Kurulacak yapının sürdürülebilir olması bakımından risklerin sigorta ve reasürans piyasalarına transfer edilebilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasını yaygınlaştırmak amacıyla devlet destekli yeni modeli hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin düzenlemeyi, karar taslağını Başbakanlığa sunduk. Bu kapsamda KOBİ'lerin alacak risklerini üstlenecek ORYM'nin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı korumanın görev alanı kapsamında sunması gereken teminat tutarından az olması halinde, eksik kalan kısım için devlet tarafından sigortacılık ilkeleri çerçevesinde reasürans koruması sağlanması öngörülüyor. Sağlanacak koruma tutarı, prim üretimine bağlı olarak yıllar itibarıyla değişecek. Yani ORYM'ye devlet tarafından reasürans koruması sağlanacak."