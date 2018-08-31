'KOBİ'ler normal faizin 8-10 puan altında kredi kullanacak'

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı”nda, Türkiye ekonomisine ve KOBİ Destek Kredisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamu, reel sektör ve finans sektörü paydaşlarının KOBİ’lere nitelikli finansman desteği için bir araya geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Aslında bu 2017 yılında başlattığımız, Cumhurbaşkanımızın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını verdiği Nefes Kredisi’nin devamı da niteliğinde. Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize 2017’de 5 milyar liralık, 2018’in ilk yarısında da 7,5 milyar liralık kaynak sağlamıştık. Geçtiğimiz sene 2 bankayla başlattığımız bu hizmet yarışına, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanımız Hüseyin Aydın Bey’in de gayretleriyle 8 banka ile devam ediyoruz. Artık daha güçlü yürüyoruz. Öncelikle bu proje reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir.” diye konuştu.

KOBİ Destek Kredisi’nin mimarlarının Pekcan ve Albayrak olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Bakan Albayrak’ın zor bir dönemde ekonominin kaptanlık köşkünde çok önemli bir mücadele verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Hazine ve Maliye Bakanı olduğu ilk günden beri özel sektör ile istişareyi hep birinci planda tutuyor ve sorunlarımıza çözüm üretiyor. Ruhsar hanım, Ticaret Bakanlığımızın yeni yapısıyla reel sektörün tüm yükünü üstlenmiş durumda.

Tacir, sanayici, esnaf, ihracatçı, KOBİ demeden, hepimizin sorunları için gecesini gündüzüne katıyor. Kendisi zaten içimizden gelen, çok başarılı bir kadın girişimci. Bugün de KOBİ’lerimizin kredi maliyetlerini bir nebze olsun düşürebilmek için iki bakanımızla beraberiz. Çok önemli bir dönemde reel sektör ve finans sektörü el ele verip KOBİ Destek Kredisi’ni yeniden başlatıyoruz. Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, “TOBB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız’ diyoruz. Burada tüm banka genel müdürlerine yaptıkları önderlik için çok teşekkür etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’na da hoş geldiniz diyorum.”

“KOBİ’lerimiz kazanacak”

Hisarcıklıoğlu, tüm oda ve borsaların kaynaklarını üyeleri için seferber ettiğini söyleyerek, Türk müteşebbisinin ve KOBİ’lerinin asli temsilcisi olan tüm oda ve borsalarla gurur duyduğunu ifade etti.

Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanmış olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, kredilerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu projede sistem çok basit. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Böyle anlatınca anlaşılmıyor.

Ben bir de Kayserili gibi anlatayım. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz ise maalesef yüzde 30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.

Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz. Bu projeyle KOBİ’miz kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye, ekonomisi üzerinde oyunlar oynayanlara inat, güç birliği yaparak bu dönemden daha güçlü çıkacak. Bu masanın etrafındaki güç birliği bunu başaracak.”



TOBB olarak istihdam seferberliğinde, Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu gibi, devletin verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye yatırım yapanların her zaman kazandığını kaydetti.

“Türk tüccarı ve sanayicisi olarak yine en iyi bildiğimiz işi yapacağız.” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu masadaki, bu salondaki güç birliği oldukça, birçok başarıya imza atacağız. Birlikte kazanacağız."

“Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyinde”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemde Türkiye’nin ekonomik verileriyle uyumlu olmayan analiz ve değerlendirmeler yayınladığını söyledi.

Gücünü ve desteğini ekonomiden alan Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve dengeli bir yapıda olduğunu ifade eden Aydın, bankacılık sektörünün uluslararası kabul görmüş düzenlemelere göre çalıştığını kaydetti.

Aydın şöyle konuştu:

“Türk bankacılık sektörünün bilanço verileri şeffaftır. Sektör kamu ve bağımsız denetime tabidir. Gelişmelerin tümü açıkça kamuya yansımaktadır. Eğer bir düzenlemede bir değişiklik yapıyorsak mutlaka bu düzenleme uluslararası standartların sağladığı esneklikler çerçevesinde yapılmaktadır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların 3’te 2’si yabancı sermayeli bankalardır. Bu bankaların sektör içerisindeki büyüklük payı yüzde 25’in üzerindedir. Haziran itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 3,7 trilyon ile milli gelirin üzerindedir. Bilançomuzun yüzde 65’i uzun dönemli büyümeye destek veren yatırımların, iç ve dış pazara yönelik üretimin finansmanında kullanılmıştır.

Krediler, kurumsal, KOBİ, bireysel müşteriler ve ana sektörler arasında dengeli bir dağlım göstermektedir. Küresel kriz de dahil iç ve dış şoklarda dahi kredi riski makul düzeyde kalmış ve yönetilebilmiştir. Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyindedir. Son gelişmelere bağlı olarak bu oranda bir artış beklense de bunun da yönetilebilir düzeyde olacağına inanıyoruz. Kredilerin sağlam teminatlarının olması kadar müşterilerimizin kredileri doğru kullanması ve borç ödemelerine olan disiplini de önemli rol oynadığını düşünüyoruz.”

“Sermaye yeterliliği stres testlerine dayanıklılık sağlayacak ölçüde”

Bankacılık sektörünün yüksek bir likidite ile çalıştığını hatırlatan Aydın, bu durumun sektörün yüksek ihtiyatla çalıştığının da açık bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti. Aydın, bilançonun yüzde 50’den fazlasının yurt içi mevduat ile fonlandığını belirterek, vadesi kısa olsa da mevduatın sektörde kalma ve bekleme süresinin oldukça uzun olduğunu kaydetti.

Yurt dışı fonlamanın mevduata göre çok daha uzun vadeli olduğunu dile getiren Aydın, sektörün hem araç hem ülke çeşitliliğine sahip yönüne dikkati çekti.

Sektörün bilanço gücünün en önemli göstergesinin öz kaynaklar olduğuna işaret eden Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Haziran sonu itibarıyla öz kaynaklarımız 400 milyar TL’ye yakındır. Sermaye benzeri kredileri de eklediğimizde sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılan özkaynak büyüklüğümüz 500 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Çekirdek sermaye oranı yüzde 13’ün, sermaye yeterliliği yüzde 16’nın üzerindedir. Uluslararası karşılaştırmalara göre ortalamalara yakın bir düzeyde seyreden sermaye yeterliliği çok farklı ve uç senaryolara göre hazırlanmış stres testlerine dayanıklılık sağlayacak ölçüdedir.

Yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin uzun dönem ekonomik faaliyetine olan etkilerini en azda tutmak amacıyla bankacılık sektörü, hükümetimiz ve ilgili diğer paydaşlarıyla iş birliği ve sağduyu içinde gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı sürdürecektir.Kısa dönemde alınan önlemler ile orta ve uzun dönemde dengeleyici ve istikrarı destekleyici kararların Türkiye ekonomisinde öngörülebilirliği artıracağı, güveni güçlü şekilde tesis edeceği, ekonomik faaliyeti destekleyerek büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kobi Destek Uygulamasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Hisarcıklıoğlu, Aydın, Pekcan ve Albayrak’ın konuşmalarının ardından "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı” toplantısı için imza törenine geçildi.

KOBİ Destek Kredisi'ne destek veren bankaların genel müdürleriyle Hisarcıklıoğlu’nun imza attığı anlaşmaya Pekcan ve Albayrak şahitlik etti. Toplantı fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

Muhabir: Musab Turan

