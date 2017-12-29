KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 43 milyar lira

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 42 milyar 960 milyon 923 bin lira oldu. Söz konusu rakam, bir önceki çeyrekte 40 milyar 18 milyon 422 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 36 milyar lira, dış borçları ise 7 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 42 milyar 960 milyon 923 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 12 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 10,1 milyar lirayla KİT'lerin borçları ve 8,7 milyar lirayla özel şahıslar izledi.

- KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise eylül sonu itibarıyla 1 milyar 993 milyon 830 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 831 milyon 541 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 626 milyon 695 bin lira ile Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.