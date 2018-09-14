Kırşehir'de tarım ve hayvancılık fuarı açılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 19-21 Eylül tarihleri arasında tarım ve hayvancılık fuarı açılacağı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (KTSO) yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ının Çok Amaçlı Teşhir Alanı'nda düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 19-21 Eylül tarihleri arasındaki fuarda çok sayıda firmanın stant açarak ürünlerini sergileyeceği ifade edilerek, organizasyon kapsamında Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı ve koç yarışması yapılacağı aktarıldı.

Fuar kapsamında farklı eğitim programlarının da gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin 3 gün boyunca tarım ve hayvancılıkta üretim ve kaliteyi arttırma yöntemleriyle bakanlık destekleri konularında bilgi vereceği kaydedildi.

Açıklamada, fuarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetiminde KTSO ve Demos Fuarcılık tarafından düzenlendiği belirtildi.