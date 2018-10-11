Kırşehir'de Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve İŞKUR temsilcileri, Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları kapsamında kentteki demir döküm fabrikasında bilgilendirme yaptı.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları kapsamında işverenlere sağlanan destek ve teşvikler konusunda Kırşehir-Kırıkkale karayolundaki demir döküm fabrikasına ziyaret yapıldı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, fabrika Genel Müdürü Kaan Özkan ve diğer yöneticilere seferberlik kapsamında işverenlere sağlanan teşvikler ve kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Ekicioğlu, Kırşehir'de devam eden ve iki kurumun ortaklaşa yürüttüğü Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile de sağlanan destekleri anlatırken, Kaya da İŞKUR aracılığıyla sigortalı işçi alımları, işsizlik oranının düşürülmesi, ekonomik kalkınmaya katkı sağlanabilmesi için seferberliğe destek vermelerini istedi.



