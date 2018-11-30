Kırşehir ve Kırıkkale birlikte yurt dışına açılacak

KIRŞEHİR (AA) - Uluslararası Rekabet Gücü Projesi ile bir araya gelen Kırşehir ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odaları, üretim ve yurt dışı pazarlara açılma konusunda ortak çalışma yapmaya başladı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Rekabet Gücü Projesi kapsamında Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıyla her iki oda genel sekreter ve firma temsilcileri bir araya gelerek, Ticaret Bakanlığı onaylı projenin devamı için şirketlerin ihtiyaç analizleri üzerinde çalıştı.

Toplantıda, aralık ayının ikinci haftasından itibaren Kırıkkale’den projeye katılan firmalar ile Kırşehir firmalarının ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Ticaret Bakanlığına rapor sunulması kararı alındı.