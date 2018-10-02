Kırıkkale'de meralara sıvatlar dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralara sıvatlar dağıtıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Mera Alanlarının Islahı Projesi kapsamında meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için bu sıvatların dağıtıldığını söyledi.

Kent merkezi ve 44 köye, 132 sıvat dağıttıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sıvatlar meralarda hayvanların yoğun olarak otlatıldığı ancak suya ulaşmada zorluk yaşanan parsellere yerleştirilecek. Yapılan bu sıvatlarla yaz döneminde merada hayvanlarının ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli suyu hayvanlara temin etmek istiyoruz. Doğada az miktarda ve parça parça bulunan suları bir araya getiriyoruz. Hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde bu suyu toplayarak, mera ve yaylalardaki araçların gidemedikleri uç noktalara hayvan suluğu yerleştirip buralarda da hayvan otlatmayı amaçlıyoruz. Su, hayvanlar için temel bir ihtiyaç. Genel olarak sığırlar günde 2-4 kez, koyunlar 1-2 kez su içer. Su özellikle süt ineklerinde, süt verimini doğrudan etkiliyor. Düzenli olarak su ihtiyacını karşılayamayan hayvanlarda, canlı ağırlık artışında azalma görülür."