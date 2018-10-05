Kırıkkale'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.



Kırıkkale İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesindeki 4 bin 800 hektarlık alana sahip bir jeotermal kaynak arama sahası, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 101 bin 628,17 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binası toplantı salonunda yapılacak.

İsteklilerin, ilgili belgeleri kapalı zarf içinde ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.



