İSTANBUL (AA) - Kiğılı X Oktay Kaynarca özel koleksiyon tanıtımı yapıldı.

Kiğılı'nın düzenlediği tanıtıma Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Oyuncu Oktay Kaynarca ve davetliler katıldı.

Tanıtımda konuşan Suerdem, Kiğılı X Oktay Kaynarca özel koleksiyonun ilk defa sergilendiğini söyledi.

Suerdem şunları kaydetti:

"Bizim için en önemli olan nokta samimiyet ve güven. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı marka eşittir güven diyerek bunu perçinlemiştir. 80 yıldır bu güven prensibiyle sektörde ve halkımızın hizmetindeyiz. Bundan sonra geleceğimizi bu prensip üzerinde devam ettireceğiz ve Türkiye'nin erkek giyim markasıyız.

Daha dün Türkiye'nin En İyi İtibarlı Erkek Giyim Markası ödülünü aldık. Bu ödülü 8. defa aldık bu bizim için çok önemliydi. Burada bu yüzden herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığımız işi severek yapıyoruz. Oktay Kaynarca'da severek yapıyor. Beraber işbirliği yaptık. Oktay bey ile 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonumuzu gözden geçirdik. Kendisi içinden beğendiklerini seçti."

Oyuncu Oktay Kaynarca ise "Hayatımda ilk defa fotomodel olarak karşınıza çıktım. Benim için güzel bir yolculuktu ve enteresan bir işti." açıklamasında bulundu.

Bu işte oyunculuğun çok faydasını gördüğünü belirten Kaynarca, "Kiğılı zaten bizim ailemizin firması. Hilal Suerdem beni aradı ve seni billboardlarda görmek istiyoruz dediler. Dedim ki görmek istiyorsanız hadi buyrun. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben de çok keyif aldım açıkcası." ifadelerini kullandı.



