KidZania dezavantajlı çocukların yanında

İSTANBUL (AA)- Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, açıldığı günden bugüne 100 binden fazla dezavantajlı çocuğu ücretsiz olarak konuk etti.
KidZania İstanbul Üst Yöneticisi Ebru Timur, çocukların bildiklerini arzuladığını ve KidZania’da çocukların meslekleri deneyimleyerek ideallerine kavuştuğunu belirterek, “Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içseleştiriyor. ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Kocaman Bir Kalbim Var’ diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.