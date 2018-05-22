Kıbrıs ovalarını suya kavuşturacak tünel açma makinesi tanıtıldı

ANKARA (AA) - KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak projede kullanılması planlanan tünel açma makinesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkililerine tanıtıldı.

DSİ yetkilileri, tünel açma makinesinde revizyon yaparak söz konusu projede kullanılmaya uygun hale getiren E-Berk AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru'dan bilgi aldı.

Özüdoğru, yaklaşık 5 metre çapında olan makinenin revizyonunun 4 ayda tamamlandığını belirterek, makine hakkında bilgi verdi.

Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından, makinenin naklini gerçekleştireceklerine işaret eden Özüdoğru, bu kapsamda atılacak adımları aktardı.

- Sulama projesi

KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edilecek.

İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlanıyor.