Son Dakika

Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu. Kibar Holding açıklamasına göre, Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun...

Ekonomi 05.12.2019, 11:57
Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu
banner230

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu.

Kibar Holding açıklamasına göre, Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu.

Kibar Holding ve Grup şirketleri çalışanları "Kibar Gönüllüleri" çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar sistematik bir şekilde devam ediyor.

Dezavantajlı okullara destek çalışmaları kapsamında belirlenen ilköğretim okullarının fiziksel ihtiyaçları gönüllüler yardımıyla karşılanıyor.

Ayrıca, Kibar Gönüllüleri; fidan dikimi, çocuk tiyatrosu, meslek tanıtım günleri, çocuk yazarı buluşması, sıfır atık eğitimi ve okul gezileri gibi düzenledikleri birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor.

Yaklaşık 200 gönüllünün katılımıyla 4 bin çocuğa dokunan gönüllüler, yeni yılda daha fazla çocuğun hayatında fark yaratmayı hedefliyor.

#Kibar Gönüllüleri
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@