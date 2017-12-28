Kevendüzü Göleti 15 bin 670 dekar araziyi sulayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımına başlanan Kevendüzü Göleti inşaatındaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'taki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, inşa ettiği tesislerle şehirde sulanmayan zirai arazi bırakmamayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Divriği ilçesinde inşa edilen Kevendüzü Gölet'inde de çalışmalar devam ediyor.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen gölet, 26,5 metre yüksekliğe sahip olacak. Su alma yapısı, kondüvi imalatı ve batardo dolgusu tamamlanan gölette gövde dolgu imalatı ve dolusavak kazı imalatına devam ediliyor. Yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanan göletin gelecek yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkenin dört bir yanındaki baraj ve gölet şantiyelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da şantiyelerimiz büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanan Divriği Kevendüzü Göleti için 7 milyon 100 bin lira tutarında harcama yapacağız. 6 milyon 224 bin metreküp su depolayacağımız tesisi hizmete açtığımızda 15 bin 670 dekar zirai araziye su sağlayacağız. Bu tesisin sulamasının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 1 milyon lira katkıda bulunacağız."