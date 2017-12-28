Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kevendüzü Göleti 15 bin 670 dekar araziyi sulayacak

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanan Divriği Kevendüzü Göleti için 7 milyon 100 bin lira tutarında harcama yapacağız. 6 milyon 224 bin metreküp su depolayacağımız tesisi hizmete açtığımızda 15 bin 670 dekar zirai araziye su sağlayacağız"

28 Aralık 2017 Perşembe 12:25
Kevendüzü Göleti 15 bin 670 dekar araziyi sulayacak
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımına başlanan Kevendüzü Göleti inşaatındaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'taki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, inşa ettiği tesislerle şehirde sulanmayan zirai arazi bırakmamayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Divriği ilçesinde inşa edilen Kevendüzü Gölet'inde de çalışmalar devam ediyor.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen gölet, 26,5 metre yüksekliğe sahip olacak. Su alma yapısı, kondüvi imalatı ve batardo dolgusu tamamlanan gölette gövde dolgu imalatı ve dolusavak kazı imalatına devam ediliyor. Yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanan göletin gelecek yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkenin dört bir yanındaki baraj ve gölet şantiyelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da şantiyelerimiz büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlanan Divriği Kevendüzü Göleti için 7 milyon 100 bin lira tutarında harcama yapacağız. 6 milyon 224 bin metreküp su depolayacağımız tesisi hizmete açtığımızda 15 bin 670 dekar zirai araziye su sağlayacağız. Bu tesisin sulamasının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 1 milyon lira katkıda bulunacağız."

Anahtar Kelimeler:
DivriğiKevendüzü GöletiSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim