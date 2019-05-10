Kerevitaş'tan ilk çeyrekte 612,6 milyon liralık ciro

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote gıda firması Kerevitaş, ilk çeyrekte 612,6 milyon lira ciro elde etti.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, ilk çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Kerevitaş'ın ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 55,6 artarak 101,4 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 34,7 milyon lira, Yağ İş Birimi ise 66,7 milyon lira FAVÖK elde etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Kerevitaş'ın cirosu 612,6 milyon lira olurken, ihracatı 85,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İhracatın desteğiyle şirket, ilk çeyrekte büyümesini devam ettirirken, iç piyasada pazar liderliğini korudu. Bugün 2 bin 100'ü aşan çalışanıyla 6 kıtada, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyütürken, ihracat ve cirodaki artışını sürdürmeyi hedefliyor.