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Keban'da 2019'da 9 yılın en yüksek enerji üretimi gerçekleştirildi
Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES), geçen yıl son 9 yılın en yüksek enerji üretimi yapıldı.
Ekonomi 08.01.2020, 13:54
ELAZIĞ (AA) - Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Fırat Nehri üzerindeki Keban Barajı'nda geçen yıl enerji üretimi, havzaya düşen bol yağış sayesinde bir önceki yıla göre 2 katına çıktı.
2018 yılında 3 milyar 445 milyon kilovatsaat enerji üretilen HES'te, geçen yıl 7 milyar 15 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapıldı.
HES'te daha önce 1982'de 8 milyar 200 milyon, 1988'de 8 milyar 100 milyon, 2010 yılında ise 7 milyar 950 milyon kilovatsaat elektrik üretilmişti.
Keban Barajı ayrıca tarımsal sulama ve balık üretimiyle de yöre insanına önemli gelir sağlıyor.
Muhabir: Pirhasan Doğan