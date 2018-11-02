"KDV ve ÖTV indirimi piyasaları hareketlendirecek"

ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu bazı sektörlerde durgunluk yaşandığını belirterek, "Otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi, ekonomiye ve piyasalara hareketlilik getirecek, bu sektörlere can suyu olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdal, yazılı açıklamasında, ÖTV ve KDV indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu bazı sektörlerde durgunluk yaşandığına işaret eden Erdal, otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve konutta uygulanacak KDV ve ÖTV indiriminin, ekonomiye ve piyasalara hareketlilik getireceğini ve bu sektörlere can suyu olacağını belirtti.

Erdal, ekonomide yaşanan gelişmelere karşı hükümetin aldığı tedbirler, açıklanan Yeni Ekonomi Programı ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile vergi indirimi gibi uygulamaların reel sektörün beklentilerine cevap vermesi açısından memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İş dünyası olarak, ekonomide çarkları döndürecek, büyümeyi sürdürülebilir kılacak bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Erdal, şunları kaydetti:

"Özellikle reel sektörün taleplerinin karşılık bulmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm sektörlerde üyesi bulunan MÜSİAD Ankara olarak özel sektörde yaşanan sorunları ilgili mercilere ulaştırmaya ve çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."