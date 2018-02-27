KDV Tasarısı Meclise sevk edildi

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, katma değer vergisi (KDV) istisnalarının kapsamının genişletildiğini belirterek, "Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın içeriğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mecliste görüşülecek tasarıyla esnafa, KDV beyanında ihtiyari olarak kolaylaştırılmış beyan sistemi getirildiğine işaret eden Ağbal, "Yapılan düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükelleflerle serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. Böylelikle küçük işletmeler daha kolay bir sistemle KDV yükümlülüklerini yerine getirecektir." bilgisini verdi.

Ağbal, esnafın ödeyeceği KDV'ye 2 ay erteleme sağlanacağını belirterek, işletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı verildiğini bildirdi.

İhracatçılara yapılacak KDV iadelerinin hızlanacağını ifade eden Ağbal, mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV'nin iade edilebildiğini, yapılan değişiklikle yüklenilen KDV dışındaki diğer KDV'nin de iade edilebileceğini vurguladı.

Ağbal, istisnaların da kapsamının genişletildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri KDV'den istisna tutulmaktadır. Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi KDV'den istisna edilmektedir."

- Hayırseverlere KDV teşviki

Hayırseverlere KDV teşvikinin geldiğine dikkati çeken Ağbal, "Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler KDV'den istisna tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbal, gümrüksüz satış mağazalarına yurt içinden yapılan mal teslimlerine KDV ve ÖTV düzenlemesi yapıldığına işaret ederek, gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimlerin KDV ve ÖTV'den istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliğinin giderildiğini aktardı.

Yabancılara sunulan sağlık hizmetlerine KDV istisnasının geldiğini belirten Ağbal, sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de bu alanda sunulan hizmetler için KDV istisnası getirildiğini, bunlar dışındaki diğer hizmetlerin KDV'ye tabi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Ağbal, bedelsiz teslim ve hizmetlere KDV teşvikinin geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri, kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilciliklerle yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek."

(Sürecek)



