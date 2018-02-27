KDV Tasarısı Meclise sevk edildi

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi verme imkanı getirildiğini bildirdi.

Ağbal, TBMM'ye sevk edilen "Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın içeriğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu tasarıyla KDV indirim hakkının kapsamının genişletildiğini belirten Ağbal, bu kapsamda teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Serbest bölgelere verilen hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlandığına işaret eden Ağbal, ayrıca restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine de imkan verildiğini bildirdi.

Ağbal, tasarıyla KDV indirim hakkına ilişkin kolaylıklar sağlandığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"KDV indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden yıl sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. Zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmaktadır."

- Grup şirketlerine birleştirilmiş KDV dönemi başlıyor

Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı getirildiğine işaret eden Ağbal, arsa karşılığı inşaat işlerinde de KDV matrahının daraldığını belirtti. Ağbal, "Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek." ifadesini kullandı.

- İkinci elde KDV matrahı yeniden tanımlandı

Maliye Bakanı Ağbal, ikinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahının, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlendiğini kaydetti.

Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini 3 ay içinde alabilmelerine imkan sağlandığına dikkati çeken Ağbal, aksi takdirde kendilerine faiz ödeneceğini ifade etti.

- VDK bünyesinde grup başkanlığı kurulacak

KDV iade incelemeleri için Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak "Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı"nın kurulacağını bildiren Ağbal, serbest muhasebeci mali müşavirlere de belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda bakanlığa yetki verildiğini ifade etti.

(Bitti)