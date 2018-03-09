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KDV indirimli bilgisayarlar Hepsiburada’da

- Bugün başlayan kampanya, 11 Mart Pazar 23.59'a kadar devam edecek

09 Mart 2018 Cuma 15:28
KDV indirimli bilgisayarlar Hepsiburada’da
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, hafta sonuna özel sunduğu yüzde 18 KDV kadar indirim kampanyasıyla, avantajlı bilgisayarları kullanıcılarla buluşturuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, milyonlarca ürünü tek tıkla müşterilerine ulaştıran, e-ticaret platformu Hepsiburada, Survivor yarışması "Sembol Oyunları" marka sponsorluğu kapsamında hafta sonuna özel sunduğu yüzde 18 KDV kadar indirim kampanyasıyla, avantajlı bilgisayarları kullanıcılara sunuyor.

Bugün başlayan kampanya, 11 Mart Pazar 23.59'a kadar devam edecek. Tablet ve ekran kartı alt kategorilerinin dışında kaldığı kampanya, satıcısı Hepsiburada olan tüm bilgisayar ürünlerinde geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
Hepsiburada
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