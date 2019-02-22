Kayseri'ye 16 yılda 8 baraj, 4 gölet

KAYSERİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kayseri'ye son 16 yılda 8 baraj ve 4 gölet inşa ederek şehrin ziraatına önemli bir katkı sağladıklarını belirtti.

2005 yılında tamamlanan Bahçelik Barajı ile ilgili bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"65 metre yüksekliğinde olan baraj ile 490 bin 330 dekar arazi sulanacak. 2017 yılında inşaatına başladığımız Bahçelik Projesi kapsamındaki Bünyan Sarıoğlan Sulaması ile 226 bin 300 dekar, Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması ile de 54 bin 20 dekar arazi sulanacak. Bahçelik Barajından Pazarören Samağır Sulaması ile 26 bin 700 dekar ve Köprübaşı-Ekrek Sulaması ile 7 bin 450 dekar zira arazi bu barajdan sulanmaktadır. Bahçelik Barajı aynı zamanda enerji maksatlı bir baraj olup, yıllık 29,6 milyon kilovat/saat enerji üretmektedir."

"Kayseri'nin denizi" olarak bilinen Yamula Barajının 3,47 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu anımsatan Aydın, barajdan alınarak Dadağı Tüneli ile dağıtılan su sayesinde 77 bin 480 dekar arazinin 2017 yılında sulamaya açıldığını bildirdi.

Kentteki sulama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin hasretle beklediği barajlardan biri de Sarıoğlan Barajı idi. Barajda depolanan su ile 61 bin 230 dekar zirai arazinin sulanması için gerekli sulama şebekelerini inşa ederek Kayserili çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Sulama ve enerji maksatlı Gümüşören Barajı 2015 yılında tamamlanmıştır. Baraj ile 225 bin 460 dekar arazi sulanacak. Yıllık 102,83 milyon metreküp su, düzenli olarak Zamantı Tüneline verilmektedir. Ayrıca baraj eteğinde kurulacak elektrik santralı ile yıllık 11,9 milyon kilovat/saat enerji üretilecek. Barajdan aldığımız su ile Develi Ovası Sağ Sahil Sulaması birinci kısım işi kapsamında 32 bin dekar arazi sulanmakta. Kısacası Kayseri'de vatandaşlarımız için önem arz eden birçok barajı tamamladık. Son 16 yılda inşa edilen sulama projeleri ile Kayseri'de 353 bin 270 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yıllık 194 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı."

Aydın, işletmede olan 136 bin 980 dekar sulama alanında da şebekelerin gerekli bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Kayserililerin yıllarca tamamlanamadığı için "Gıcık Tünel" diye tanımladığı Develi Kapalı havzasına su aktaracak 10 bin 700 metre uzunluğundaki tünel, 1991 yılında ihale edilmiş ve hiç yol alınamamış. 2003 yılından sonra inşaatını hızlandırdığımız tünel ve diğer kanalları 2011 yılında hizmete aldık. Böylece Zamantı Irmağından ortalama 102 milyon metreküp suyu Develi Ovasına aktardık. Tesisin yaklaşık maliyeti 330 milyon lira. Çiftçilerimiz için sulamanın ne kadar önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların bereketine bereket, refahına refah katmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede inşaat safhasında yer alan 7 sulama tesisimiz ile toplam 464 bin 074 dekar arazi daha sulanacak ve işletmede olan 41 bin 960 dekar arazide ise yenileme ve bakım onarım gerçekleştirilecek."