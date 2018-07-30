Kayseri'ye 10 milyon liralık ahır projesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Felahiye ilçesinde çiftçilere destek amacıyla 10 milyon lira maliyetli toplu ahır projesi hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yazılı açıklamasında, ilçelerden şehir merkezine göçü önlemek amacıyla sosyal projelerin yanı sıra ekonomik destek sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini vurguladı.

Projenin, çevre düzenlemesiyle 10 milyon liraya mal olacağını aktaran Çelik, "Bu yıl inşallah hizmete açacağız. Buradan yararlanmaları için özellikle ihtiyaç sahibi aileleri belirleyeceğiz. Süt anlamında verimli hayvanları tespit edeceğiz ve bu hayvanları ailelerimizin uzun vadeli faizsiz kredilerle edinmelerini sağlayacağız. Aileler hayvanlarını bu tesislere teslim edecek. Tüm bakım hizmetlerini ve elde edilecek sütün pazarlamasını biz yapacağız. Ay sonunda hesabı çıkartıp hayvan sahibinin kazandığı parayı banka hesabına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik, toplu ahır projesini yaygınlaştıracaklarını da kaydetti.