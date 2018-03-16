Kayseri'deki tramvay projesinin yapımını Bakanlık üstlendi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Anafartalar-YHT Tramvay Hattı Projesi"nin yapımını üstlendi.



Bakanlar Kurulunun "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenilecek projelere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait tramvay projesi de eklendi. Anafartalar-Yüksek Hızlı Tren (YHT) Tramvay Hattı'nın yapımı Bakanlıkça gerçekleştirilecek.



