kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,45 1,50Arpa Kg 1,30 1,35Kabak çekirdeğiKg 20,00 21,00SucukKg48,60 62,64Pastırma (takım)Kg81,00 84,60Pastırma (karaparça)Kg78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg30,00 30,50Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00