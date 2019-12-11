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Kayseri Ticaret Borsası

- Sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan işlem gördü

Ekonomi 11.12.2019, 11:28
Kayseri Ticaret Borsası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,45 1,50Arpa Kg 1,30 1,35Kabak çekirdeği
Kg 20,00 21,00Sucuk
Kg48,60 62,64Pastırma (takım)
Kg81,00 84,60Pastırma (karaparça)
Kg78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg30,00 30,50Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00

#kayseri ticaret borsası
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